Spark Therapeutics Roche steigt mit Milliarden-Zukauf in die Gentherapie ein

Eine spätklinische Phase-III-Studie mit dem Hämophilie-Medikament SPK-8011 soll noch im laufenden Jahr starten. An der Entwicklung einer Gentherapie gegen Hämophilie versuchen sich bereits Konkurrenten wie Biomarin Pharma, Uniqure NV und Sangamo.



Läuft alles nach Plan, soll der Deal noch im zweiten Quartal über die Bühne gehen. Roche bezahlt 114,50 Dollar je Sparks-Aktie in bar – mehr als doppelt so viel, wie die Titel am Freitag an der Börse kosteten. Allerdings hatte Spark jüngst an Wert verloren, nachdem das Unternehmen einen Rückschlag bei der Entwicklung der Gentherapie hinnehmen musste. Roche-Rivale Novartis hatte vergangenes Jahr für die Gentherapie-Firma AveXis 8,7 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt.



Die Anleger reagierten verhalten. Die Roche-Scheine verloren 0,6 Prozent an Wert – etwas stärker als die europäischen Gesundheitswerte. Der Kauf von Spark sei strategisch sinnvoll, sei aber nicht ohne Risiko, erklärte Vontobel-Analyst Stefan Schneider.