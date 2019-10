Sparkurs in Rüsselsheim IG Metall kritisiert PSA – „Opel investiert zu wenig“

Man halte sich an die Vereinbarungen des Zukunftstarifvertrages, erklärte hingegen ein Unternehmenssprecher. So sei nach aktuellem Stand bereits mehr als die Hälfte der bis 2023 zugesagten Investitionen erfolgt beziehungsweise fest vereinbart. Diese Investitionen würden auch weiterhin erhöht. In unterausgelasteten Bereichen wie dem Teilelager suche man nach sozialverträglichen Lösungen. Eine komplette Schließung des Lagers sei nicht geplant.