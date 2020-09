Sparkurs in Untertürkheim 4000 Stellen am Daimler-Stammsitz stehen auf der Kippe

Eine wichtige Frage dabei ist, wie viel Geld der unter Druck geratene Konzern jetzt überhaupt noch in herkömmliche Antriebe stecken will. „Es soll keine weiteren Investitionen in konventionelle Antriebe mehr geben“, schrieb Standort-Betriebsratschef Häberle in seinem Rundbrief unter Verweis auf Pläne des Unternehmens für Untertürkheim. Schäfer dagegen sagte: „Es wird auch in Untertürkheim weiter Investitionen in konventionelle Antriebe geben.“ Allerdings werde der Anteil der Investitionen in CO2-neutrale Technologien „massiv steigen“. Die ganz große Transformation finde nun mal im Antriebsbereich statt - „das ist die Herkulesaufgabe, die wir zu stemmen haben“.