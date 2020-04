Sparkurs Thyssen-Krupp schließt Automotive-Werk in Olpe

Der Industrie- und Stahlkonzern Thyssen-Krupp will in seiner Automobilzuliefersparte fast 500 Stellen streichen. Im Zuge der Neuausrichtung der Produktion von Federn und Stabilisatoren soll das Werk in Olpe im Sauerland geschlossen werden, wie Thyssen-Krupp am Montag weiter mitteilte. Die Produktion soll im Werk Hagen gebündelt werden, wo aber ebenfalls Stellen wegfallen.