Sparprogramm: Arcelor-Mittal leitet Generationswechsel an der Konzernspitze ein

Der weltgrößte Stahlkonzern Arcelor-Mittal will im Zuge eines Sparprogramms im Umfang von einer Milliarde Dollar (rund 825 Millionen Euro) jeden fünften Arbeitsplatz in der Verwaltung streichen. Zur Senkung der Kosten solle auch die Zahl der Leiharbeiter verringert werden, kündigte das auch in Deutschland breit aufgestellte Unternehmen am Donnerstag mit. Deutschland sei von den Stellenstreichungen in der Verwaltung nicht betroffen, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.