Spezialchemie-Konzern: Wacker Chemie macht sich Hoffnung auf höheren Gewinn

In Kürze soll auch das Polysilizium-Werk in Charleston im US-Bundesstaat Tennessee wieder liefern. Die Anlage stand seit einer Explosion im vergangenen Jahr still. „Wir beginnen jetzt dort damit, die Anlagen schrittweise hochzufahren“, sagte Staudigl. Silizium wird in der Solarindustrie sowie in der Chip-Produktion eingesetzt. Die Preise dafür stagnieren allerdings.