Spezialchemie Schwache Autoindustrie belastet Lanxess

Dazu trug auch der Verkauf der Anteile an dem Chemiepark-Betreiber Currenta Ende April bei. „In solchen Phasen kann man nie genug Liquidität haben. Wir fahren damit die nächsten zwei Jahre durch“, sagte Zachert. Staatshilfen seien aktuell kein Thema. Trotz der Krise zieht der Vorstand sogar ergänzende Übernahmen in Betracht: „Wir schauen uns nach wie vor Zukäufe an, wir werden in der gegenwärtigen Situation aber keinen Großakquisitionen tätigen.“