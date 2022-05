Spezialchemie-Unternehmen Lanxess gründet Kunststoff-Joint-Venture in Milliardendeal mit Advent

Der Spezialchemiekonzern Lanxess verringert mit einem Milliardendeal mit dem Finanzinvestor Advent seine Abhängigkeit von der Autoindustrie. Zusammen mit Advent übernimmt Lanxess das Kunststoffgeschäft des niederländischen Chemieunternehmens DSM für rund 3,7 Milliarden Euro. Dieses soll in ein neues Gemeinschaftsunternehmen eingebracht werden, an dem Advent mindestens 60 Prozent und Lanxess bis zu 40 Prozent halten wird, wie der Kölner Konzern am Dienstag mitteilte. Lanxess wird auch sein Geschäft mit Hochleistungs-Polymeren, die vor allem in der Autoindustrie eingesetzt werden, in das Joint Venture überführen und erhält eine Zahlung von mindestens 1,1 Milliarden Euro. Finanziert werden soll das Gemeinschaftsunternehmen voll durch Eigenkapital von Advent und Schulden.