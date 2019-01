 Spezialchemie: Wacker Chemie verfehlt Gewinnziel wegen verschobenen Sonderertrags

MünchenDie Verschiebung von Sondereinnahmen hat das Gewinnziel des Spezialchemie-Konzerns Wacker Chemie für das vergangene Jahr zu Fall gebracht. Obwohl das Geschäft in fast allen Sparten florierte, wurde aus dem erwarteten Gewinnanstieg nun ein Gewinnrückgang, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zur Begründung erklärte Vorstandschef Rudolf Staudigl, die Versicherungen hätten das für 2018 eingeplante Geld zur Begleichung eines Großschadens in den USA noch nicht überwiesen. Das Betriebsergebnis (Ebitda) sank um acht Prozent auf 930 Millionen Euro, während der Umsatz um ein Prozent auf 4,98 Milliarden Euro zulegte.