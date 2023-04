Spezialchemiekonzern: Evonik trennt sich von Standort

Der Spezialchemiekonzern Evonik verkauft seinen Standort Lülsdorf und treibt damit seinen Umbau voran. Der Lülsdorf und das damit verbundene Geschäft mit Cyanurchlorid in Wesseling gingen an die International Chemical Investors Group (ICIG), teilte Evonik am Donnerstag mit. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen.