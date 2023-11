Spezialchemiekonzern: Lanxess schreibt hohen Verlust im dritten Quartal

Der Spezialchemiekonzern Lanxess ist wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich fiel im dritten Quartal ein Nettoverlust von 131 Millionen Euro an nach einem Gewinn von 80 Millionen vor Jahresfrist, wie das Kölner Unternehmen am Mittwoch mitteilte.