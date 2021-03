Spezialchemiekonzern: Lanxess steuert 2021 kräftiges Ergebnisplus an: „Setzen voll auf Wachstum“

2020 hinterließ die Coronakrise Spuren in der Bilanz. Das bereinigte Ergebnis fiel um mehr als 15 Prozent auf 862 Millionen Euro, lag damit aber am oberen Ende der Prognose von Lanxess. Der Umsatz schrumpfte um gut zehn Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Dank des Erlöses aus dem Verkauf der Anteile am Chemiepark-Betreiber Currenta stieg der Konzerngewinn aus dem fortzuführendem Geschäft auf 908 (Vorjahr: 240) Millionen Euro. Die Dividende soll um fünf Cent auf ein Euro je Aktie steigen.