Spezialchemiekonzern: Schwächelnde Weltwirtschaft dämpft die Erwartungen von Evonik

Kullmann will Evonik auf margenstarke Geschäfte rund um die Spezialchemie ausrichten. Dies soll sich auch in der Konzernstruktur spiegeln: Zum 1. Juli werden die bisherigen operativen Segmente in vier Divisionen überführt, die sich durch klare strategische Rollen besser steuern lassen sollen, kündigte Evonik an.