Spezialchemiekonzern: Wacker Chemie bereitet Kunden auf höhere Preise vor

Die Kunden des Münchner Spezialchemie-Konzerns Wacker Chemie müssen in diesem Jahr mit deutlich steigenden Preisen rechnen. Der Hersteller von Polysilizium für die Chip- und Solarindustrie, Dispersionspulvern für Lacke und Silikonen für die Baubranche müsse in diesem Jahr eine Milliarde Euro mehr für Energie und Rohstoffe ausgeben als 2021, rechnete Finanzchef Tobias Ohler am Dienstag vor.