Spezialchemiekonzern: Wacker Chemie investiert Millionen in neue Kapazitäten für Polysilizium

Wacker Chemie will zudem „substanziell“ in Forschung und Entwicklung investieren, um durch neue hochautomatisierte Verfahren die Reinheit des Polysiliziums weiter zu erhöhen und damit noch leistungsfähigere Halb­leiter zu ermöglichen. Für diesen Teil des Projekts hat das Unernehmen einen Förderantrag beim Bundeswirtschaftsministerium gestellt und geht von einer Förderung von bis zu 46 Millionen Euro aus. Der Konzern hatte im Frühjahr angekündigt, bis 2030 den Umsatz mit Kunden aus der Halbleiterindustrie verdoppeln zu wollen und dafür in den nächsten Jahren Investitionen von jeweils rund 100 Millionen Euro zu planen.