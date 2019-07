Spezialmaschinenbau: Elektroauto-Zulieferer Aumann rechnet mit Gewinneinbruch

Aumann war vor gut zwei Jahren von der Beteiligungsholding MBB an die Börse gebracht worden, die immer noch mit 38 Prozent beteiligt ist. Nach einem Höhenflug sind die Aktien aber in den vergangenen zehn Monaten um drei Viertel eingebrochen. Am Mittwoch schlossen die Papiere, die zu 42 Euro ausgegeben worden waren, bei 17,80 Euro.