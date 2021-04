Spezialverpackungshersteller Corona-Pandemie gibt Gerresheimer Rückenwind

Der einstige Bierflaschen-Hersteller mit einer längst geschlossenen Glashütte im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim hat sich auf Medizinprodukte spezialisiert. Die Verpackungen aus Glas und Kunststoff werden für Hustensäfte, Augentropfen, Nasensprays, Asthmainhalatoren sowie als Insulin-Pens benutzt – und eben für Impfstoffe. Große Werke sind in Bünde in Ostwestfalen und in Pfreimd in der Oberpfalz. Der Verwaltungssitz mit rund 100 Beschäftigten ist am Düsseldorfer Flughafen.