Spezialverpackungshersteller: Gerresheimer verzeichnet Rekord-Umsatzwachstum im ersten Halbjahr

Daneben baut Gerresheimer auch die Kapazitäten für vorfüllbare Spritzen aus. „Wenn es wirklich zu einer regelmäßigen Impfung kommt vergleichbar mit der Grippeimpfung heute ist davon auszugehen, dass das dann zunehmend auch in Glasspritzen kommt“, so Siemssen. Natürlich wollen wir dann dabei sein.“ Daher werde der deutsche Standort in Bünde bei Bielefeld ausgebaut und es sollen Fertigungen in Nordmazedonien, Mexiko und Asien entstehen.