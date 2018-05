Spionage ist eine Form der „Intelligence“, dem neudeutschen Wort für Erkenntnisgewinnung. Aber nicht jede Form von Intelligence ist Spionage. Spionage hat als weiteres Merkmal den Einsatz von illegalen Methoden oder Vorgehensweisen. Von solchen Methoden ist dringendst abzuraten. Ganz abgesehen davon, dass sie strafbar sind, ist der kurzfristige Vorteil, der sich aus einer solchen Aktion ergibt, das langfristige Risiko nicht wert. Früher war schon das Geheimnis nicht von ewiger Dauer. Heute ist es das noch viel weniger. Wir leben heute in einer Welt, in der sich die Zeitspanne, bis ein Geheimnis öffentlich bekannt wird, merklich verkürzt hat. Jeder liebt den Verrat, aber niemand den Verräter und den Täter. Ein weiterer kapitaler Unterschied liegt in der Zielsetzung. Ziel der Spionage ist, aus vertraulichen Informationen, die den so genannten Zielobjekten gehören, und die diese um keinen Preis freiwillig teilen wollen, Kapital zu schlagen für die eigene Position. Auch wenn Spionage interessant ist – vor allem für die Belange Dritter – hat Spionage kein berechtigtes Interesse.