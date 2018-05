Beide Firmen, Prevent wie Volkswagen, haben ein berechtigtes Interesse in dieser Konfliktsituation. Was Volkswagen angeht: Man klärt nicht erst auf, wenn man sich in der Konfrontationsphase befindet, man tut dies auch nicht in der Verhandlungsphase, schon gar nicht, wenn eine Konfrontationsphase drohen könnte. Man verschafft sich einen Eindruck über den Geschäftspartner, bevor man bei ihm unterzeichnet. Das ist schon allein aus Compliance-Gesichtspunkten notwendig. Alle in der Konfrontationsphase angefragten Informationen hätten bereits vor Vertragsunterschrift eingeholt und überprüft werden müssen. Dass Volkswagen mit den Ermittlungen erst in der heißen Phase beginnt, zeigt, dass deren IKS- und GRC-Systeme nicht optimal gelebt werden. Aber das ist ja spätestens seit dem Diesel-Skandal offensichtlich.