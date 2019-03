Sponsoring: Bayern-Chef Hoeneß bestätigt „Vereinbarung“ mit BMW

Am Sonntag äußerte sich auch der Autohersteller. „Der FC Bayern und die BMW Group sind beides Global Player mit starken Wurzeln in Bayern. Wir befinden uns in Gesprächen hinsichtlich einer strategischen Partnerschaft mit dem FC Bayern München“, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. „Es ist aber noch zu früh, um über Details zu sprechen. Nur so viel: Die in den Medien kolportierten Größenordnungen und Summen entsprechen nicht der Realität.“