Sportartikel: Yeezy-Schlussverkauf übertrifft die Erwartungen von Adidas

„Yeezy“ war seit dem Beginn der Zusammenarbeit mit West ein Verkaufsschlager gewesen, die Umsätze lagen zuletzt bei mehr als einer Milliarde Euro im Jahr, bei hohen Margen. Gulden hat aber deutlich gemacht, dass Adidas mit dem Schlussverkauf keine großen Gewinne machen wolle. Laut „FT“ will das Unternehmen mit dem Verkaufserlös die fälligen Tantiemen an Ye zahlen und die Kosten decken, die mit dem Aus für „Yeezy“ verbunden sind. Adidas wollte sich zu dem Bericht nicht äußern und verwies auf die Halbjahreszahlen, die am 3. August veröffentlicht werden sollen.