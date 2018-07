Sportausrüster Nike schlägt Adidas bei der WM

Egal, welche Spieler am Sonntag jubeln werden und wie sie es tun: In der Konzernzentrale von Nike wird man das Endspiel gern verfolgen. Der weltgrößte Sportkonzern rüstet nicht nur Kroatien, sondern auch Finalgegner Frankreich mit Trikots, Hosen und Stutzen aus und steht schon jetzt als Gewinner der WM fest. Wenn die TV-Anstalten am Sonntag Torschüsse, Fouls oder Jubelszenen aus allen möglichen Perspektiven in die ganze Welt ausstrahlen, wird das Logo von Nike in medialer Dauerschleife zu sehen sein.