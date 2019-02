 Sportwagen-Hersteller: Aston Martin sieht mögliche Brexit-Verschiebung als „Ärgernis“

Das britische Parlament will auf Vorschlag von Premierministerin Theresa May am 14. März über eine Verschiebung des seit langem anvisierten Austrittstermins 29. März abstimmen lassen. Wie andere Autobauer mit internationalen Lieferketten hat auch Aston Martin Teilelager im Millionenwert in Großbritannien angelegt und sich darauf vorbereitet, bei einem Zusammenbruch der Hafenabfertigung Komponenten einfliegen zu lassen.