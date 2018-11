Sportwagenbauer Ferrari-Umsatz stagniert trotz höherer Verkaufszahlen

Wenn Ferrari an seinem Jahresziel festhalte, sei im vierten Quartal mit Stagnation zu rechnen, erklärte George Galliers, Autoanalyst vom Investmentberater Evercore ISI. Die Aktien reagierten mit mehr als einem Prozent Rückgang an der Mailänder Börse. Mit 33 Prozent war die Rendite von Ferrari unterdessen fast doppelt so hoch wie die des Rivalen Porsche, der profitabelsten Marke des Volkswagen-Konzerns.