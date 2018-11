Sportwagenbauer Porsche peilt angeblich sechs Milliarden Euro mehr Gewinn an

MünchenDer Sportwagenbauer Porsche will einem Bericht zufolge den operativen Gewinn in den nächsten acht Jahren durch Kostensenkungen schrittweise um sechs Milliarden Euro ausbauen. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) solle jedes Jahr um rund 750 Millionen Euro steigen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag.