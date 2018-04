Sportwagenbauer: Porsche profitiert von starker Nachfrage aus den USA

StuttgartPorsche hat zum Start ins Jahr 2018 vor allem von einer starken Nachfrage aus den USA und Europa profitiert. Weltweit lieferte der Sport- und Geländewagenbauer im ersten Quartal knapp 63.500 Fahrzeuge aus, sechs Prozent mehr als im ersten Quartal 2017. In den USA legte die Zahl um zehn Prozent zu, in Deutschland und in Europa insgesamt um acht.