Sportwagenbauer Porsche will Urteil zu Diesel-Rückgabe anfechten

FrankfurtDer Sportwagenbauer Porsche will das erste Urteil zur Rücknahme eines Dieselfahrzeugs nicht hinnehmen. Das Landgericht Stuttgart habe als erstes Gericht der Klage eines Kunden gegen die Porsche AG stattgegeben, bestätigte das Unternehmen am Montag einen Vorabbericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Dienstagausgabe). Das Urteil sei jedoch rechtsfehlerhaft. Porsche gehe deshalb davon aus, dass die Entscheidung in der Berufungsinstanz beim Oberlandesgericht korrigiert werde.