Sportwagenhersteller Aston Martin strebt im Oktober an die Börse

Der Börsengang kommt zu einer Zeit, in der die britische Regierung um die Modalitäten für den Austritt Großbritanniens aus der EU ringt. Aston Martin warnte vor den Auswirkungen von Zollkontrollen als Folge des Brexit, die die Produktion verlangsamen und zusätzliche Kosten verursachen könnten. Der Konzern baut seine Autos in Großbritannien und plant für 2019 eine zweite Fabrik. Nach dem Ausverkauf von Jaguar, Bentley und Rolls-Royce wäre Aston Martin nach Jahren wieder der erste britische Autobauer an der Londoner Börse. Zuletzt hatte 2015 mit dem italienischen Rivalen Ferrari in New York ein Autobauer den Börsengang gewagt.