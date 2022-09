Sportwagenhersteller: Finanzchef: Porsche will für IPO so schnell wie möglich bereit sein

Der Sportwagenbauer Porsche will angesichts eines großen Interesses von Investoren so schnell wie möglich bereit für seinen Börsengang sein. „Wir begrüßen das starke Interesse an unserem Unternehmen, und wir sind trotz der herausfordernden Marktbedingungen zuversichtlich“, sagte Porsche-Finanzchef Lutz Meschke am Samstag der italienischen Zeitung „Il Solde 24 Ore“. „Wir wollen Ende September, Anfang Oktober bereit sein für den Börsengang. Je früher desto besser“, ergänzte Meschke.