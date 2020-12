Sputnik V gegen Biontech & Co.: Wie Russland seinen Impfstoff-Erfolg verspielt

Die Kosten bleiben mit etwa 20 Euro pro Dosis überschaubar. Zudem haben die Macher jüngst neue Zahlen veröffentlicht, die nun zwar statt 95 nur noch eine Effektivität von 91,4 Prozent für Sputnik V anzeigen, sich jedoch auf eine breitere Basis beziehen. Diesmal wurden 78 Ansteckungsfälle unter mehr als 22.000 Testpersonen untersucht, 62 Ansteckungen gab es in der Placebo-Gruppe. Die alten, höheren Effizienz-Angaben wurden vielfach international kritisiert, basierten sie doch auf einem Satz von lediglich 20 Ansteckungen unter 16.000 Probanden.



Größtes Problem bleibt nach wie vor, dass sich die Angaben der Hersteller, wie bisher auch bei den meisten anderen Impfstoffen, nicht unabhängig überprüfen lassen. Einer, der dieses Problem auf unkonventionelle Art angehen will, heißt Wladimir Rusetzkij. Noch im Sommer hatte sich der 34-jährige IT-Spezialist aus dem russischen Omsk in den Flieger gesetzt und sich in Moskau als Freiwilliger in der dritten Studienphase impfen lassen. „Für mich ist das eine psychologische Erleichterung gewesen“, erinnert sich der Russe.

Um sich mit anderen Probanden aus der Testphase auszutauschen, gründete er eine Gruppe im Messenger-Dienst Telegram. Aus Neugier hatten einige von ihnen sich nach etwa drei Wochen in privaten Labors auf Antikörper testen lassen.