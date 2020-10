SSAB und Tata reden über Stahlfusion Für Thyssenkrupp wird es eng bei der Suche nach einem Stahlpartner

Eine komplette Übernahme des Stahlgeschäfts von Thyssenkrupp lehnte der SSAB-Chef aber vor wenigen Tagen ab. „Nein, wir sind nicht an einem Bieterprozess beteiligt“, sagte er kürzlich in einer Telefonkonferenz anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal. Bisher sind die Schweden relativ glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Nun schreibt auch aber SSAB wegen der schwächeren Nachfrage in den vergangenen drei Monaten Verluste und verschreckte die Anleger auch noch mit dem Ausblick: Durch die Corona-Pandemie seien die weiteren Aussichten mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, so SSAB-Chef Lindqvist.