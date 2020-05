Staatliche Hilfe: Autobranche fordert Staatsgarantien für Autokredite

Die deutsche Autobranche fordert in der Coronakrise einem internen Dokument zufolge eine weiter gehende Unterstützung vom Staat als bisher bekannt. Neben Kaufprämien des Bundes solle die Staatsbank KfW für Autokredite bürgen, heißt es in einem Papier des Verbands der Automobilindustrie (VDA), das der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag.