Staatlicher Ölkonzern Saudi Aramco ist das profitabelste Unternehmen der Welt

Allerdings liegt die Gewinnmarge Aramcos hinter der anderer führender Ölkonzerne wie Royal Dutch Shell. Der Grund dafür liegt in der hohen Steuerbelastung. Aramco zahlt von seinen Gewinnen die Hälfte als Einkommensteuer an den Staat sowie zusätzlich eine Abgabe an das Königshaus von mindestens 20 Prozent. Im vergangenen Jahr hat Saudi Aramco mehr als 50 Milliarden Dollar an die saudische Regierung ausgeschütet.