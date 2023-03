Stahl: Arbeitnehmer werfen Thyssen-Krupp-Chefin Merz Scheitern bei Zukunftskonzept vor

Die Arbeitnehmervertreter von Thyssen-Krupp haben nach einer Aufsichtsratssitzung scharfe Kritik am Vorstand um Konzernchefin Martina Merz geübt. Merz' Konzept einer „Group of companies“ sei gescheitert, hieß es am Freitag in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegendem Schreiben der Arbeitnehmervertreter an die Betriebsräte und Mitarbeiter. Das Schreiben liegt auch dem Handelsblatt vor.