Stahl-Fusion mit Tata steht Warum der Druck auf Thyssenkrupp nicht nachlässt

Wie steht Cevian zu dem Stahl-Joint-Venture?

Cevian hatte die Abspaltung der Stahl-Sparte lange gefordert – und auch die weiterer Sparten, was die Zerschlagung des Industriekonglomerats bedeuten würde. Nach Informationen des „Handelsblatts“ hat ein Cevian-Vertreter bei der entscheidenden Aufsichtsratssitzung am Freitag gegen die Stahlfusion mit Tata gestimmt. Der Großaktionär verlangt einen schnelleren und radikaleren Umbau als es Hiesinger will. Diese Forderung erneuerte Cevian-Gründungspartner Lars Förberg am Sonntag. „Jetzt ist es dringend notwendig, die Gelegenheit zu nutzen, um die erhebliche und andauernde Underperformance der Industriesparten zu beseitigen“, sagte Försberg. „Thyssenkrupp ist mit der Strategie des Konglomerats und seiner Matrixorganisation gescheitert. Jetzt muss für jede der Sparten konsequent geprüft werden, welche Struktur und welche Eigentumsverhältnisse am besten geeignet sind.“