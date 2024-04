Stahl in Duisburg Thyssenkrupp will Tausende Arbeitsplätze streichen

Dass der Vorstand die Produktionskapazität um rund ein Fünftel reduzieren will, eröffnet zumindest theoretisch die Aussicht, dass auch ein Fünftel der Arbeitsplätze betroffen sein könnte – deutlich mehr als 5000 Mitarbeiter wären das, wobei sich die Produktionskapazität nicht Eins-zu-eins in Stellen umrechnen lässt. Der Konzern selbst nannte auch keine konkrete Zahl. Thyssenkrupp pflegt, anders als etwa die Salzgitter AG, ein dezentrales Produktionsnetz vom so genannten Upstream-Prozess, der „Flüssigphase“, und weiterverarbeitenden Verfahren, dem so genannten Downstream, mit Standorten, die über ganz Nordrhein-Westfalen verteilt sind, aber auch etwa in Rheinland-Pfalz liegen. Thyssenkrupp unterhält etwa Standorte in Dortmund, Bochum, in Finnentrop, in Hohenlimburg, aber auch im Siegerland. Die Logistik- und Produktionsverhältnisse sind kompliziert.