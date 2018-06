Stahl-Joint-Venture mit Tata Thyssen-Chef Hiesinger geht in die Offensive

Dieser Teil der Vereinbarung soll dazu dienen, die Bewertungslücke zu schließen, die durch die zuletzt unterschiedliche Geschäftsentwicklung entstanden war. Bei Thyssen lief es zuletzt rund, während Tata schwächelte. In einer Präsentation wurde die Lücke auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag beziffert. Das Joint Venture soll zudem jährlich Dividenden in der Höhe eines niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbetrags abwerfen.



Nach dem langen Hickhack um das Joint Venture mahnten die Arbeitnehmervertreter den Vorstand zu mehr Offenheit an. „Wir mussten uns nicht nur einen Tarifvertrag erkämpfen, wir mussten auch immer wieder um ökonomische Vernunft streiten“, kritisiere Konzernbetriebsratschef Wilhelm Segerath. „Das ist erstaunlich. Was tun eigentlich die, denen die Unternehmen gehören und die die sie führen? Nicht genug, das will ich hier mal deutlich sagen.“ Der IG Metall-Sekretär und Vizechef des Aufsichtsrats Markus Grolms betonte, dass durch die Kritik und die Forderungen der Arbeitnehmervertreter massive Verbesserungen erzielt worden seien, um die Risiken zu beherrschen. „Die Haftung für gravierende Risiken, wie etwa die Umweltrisiken in UK, verbleiben bei Tata. Die niederländische Gesellschaft wird am Cash Pooling teilnehmen. Das war uns enorm wichtig.“