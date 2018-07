Stahl-Joint-Venture Thyssen und Tata müssen noch viele Hürden überwinden

Die Freude von Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger über den Durchbruch beim Abschluss des Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel war groß: "Durch den Zusammenschluss der Nummer Zwei und Drei in Europa schaffen wir eine deutliche stärkere Nummer Zwei", jubelte der Manager am Samstag vergangener Woche. Die Größe des neuen Branchenriesen ruft aber nun auch die EU-Wettbewerbshüter auf den Plan, die die Vereinbarung der Stahlkocher auseinander nehmen werden. Eine Freigabe des größten Deals in der europäischen Stahlbranche seit über zehn Jahren noch 2018 halten Experten für ambitioniert. Auflagen wie Verkäufe von Geschäftsteilen seien hingegen möglich, eine Untersagung der Fusion eher unwahrscheinlich. "Der Hauptnachteil einer Verzögerung ist, dass die Partner dann die angepeilten Synergien erst später realisieren können", sagte Rechtsanwalt Jens Steger, der im Frankfurter Büro von Simmons & Simmons das deutsche und europäische Kartellrecht verantwortet. "Ein Closing im vierten Quartal wäre ein sehr ambitionierter Zeitplan." Es werde wahrscheinlich eine vertiefte Prüfung durch die EU-Kommission geben. Auch ohne die Details der Transaktion genau zu kennen, spreche einiges dafür, dass Verkäufe diskutiert würden, fügte der 37-Jährige hinzu, der auf Seiten des US-Saatgutkonzerns Monsanto bei der Übernahme durch Bayer dabei war.