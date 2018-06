Stahlfusion Tata-Betriebsrat in den Niederlanden für Thyssen-Bündnis

Nach den Arbeitnehmervertretern von Thyssenkrupp hat sich auch der Betriebsrat von Tata Steel in den Niederlanden für das geplante Stahl-Joint-Venture der beiden Konzerne ausgesprochen. Man habe ausreichende Garantien etwa für Investitionen und Beschäftigung erhalten, teilte der Betriebsrat am Freitag mit. In Deutschland hatte sich auch die IG Metall zuvor für das geplante Gemeinschaftsunternehmen ausgesprochen. Über das Bündnis beriet am Nachmittag der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp. Eine Zustimmung galt als wahrscheinlich.