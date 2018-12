Stahlfusion Thyssen-Krupp will Unterlagen zum Tata-Joint-Venture schnell nachreichen

DüsseldorfThyssen-Krupp will beim EU-Prüfverfahren für das Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel eine Hängepartie wegen noch fehlender Unterlagen verhindern. „Thyssen-Krupp geht davon aus, dass die geforderten Unterlagen und Informationen innerhalb der nächsten Tage zusammengestellt und an die EU-Kommission übermittelt werden, so dass das Verfahren schnellstmöglich wieder aufgenommen wird“, kündigte der Konzern am Donnerstag an.