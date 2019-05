Stahlfusion und Aufteilung abgesagt Knallharter Rückschlag für ThyssenKrupp

„Thyssenkrupp wird sich grundlegend neu ausrichten, um die operative Leistungsfähigkeit entscheidend zu verbessern“, so Kerkhoff. Hierzu gehöre der Vorschlag an den Aufsichtsrat, die lukrative Aufzugssparte an die Börse zu bringen. Im Rahmen der Neuausrichtung würden 6000 Stellen abgebaut, zwei Drittel davon in Deutschland, kündigte der Top-Manager an. Die Thyssen-Aktie schoss in der Spitze mehr als 20 Prozent in die Höhe.