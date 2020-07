Stahlgeschäft: Cevian sieht angeblich SSAB als finanziell stärksten Partner für Thyssen-Krupp

SSAB, die Nummer sechs in Europa, hat das zweite Quartal mit einem Verlust von 251 Millionen schwedischen Kronen (umgerechnet 25 Millionen Euro) überstanden und damit besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Vorstandschef Chef Martin Lindqvist wollte sich am Dienstag nicht konkret zu einem Interesse von Thyssen-Krupp äußern. „Ich freue mich, dass wir in einer Lage sind, in der uns einige Unternehmen als Partner sehen könnten - das ist positiv“, sagte er nur.