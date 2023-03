Stahlhändler: Großaktionär Friedhelm Loh sichert sich 30 Prozent bei Klöckner & Co

Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervor. Am Montag hatte Loh ein freiwilliges Übernahmeangebot über 9,75 Euro je Aktie angekündigt, um seine Anteile weiter aufstocken zu können, ohne ein teureres Pflichtangebot vorlegen zu müssen. Die Mehrheit an Klöckner& Co wolle er aber nicht übernehmen, hatte Loh betont. Am Mittwoch lag die KlöCo-Aktie mit 9,93 Euro über dem avisierten Angebot.