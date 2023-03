Stahlhändler: Klöckner-Führung lehnt Übernahmeangebot von Großaktionär Loh ab

Loh („Rittal"-Stahlschränke) kommt es bei dem Angebot nicht darauf an, möglichst viele Aktien einzusammeln oder gar die Mehrheit an KlöCo zu übernehmen. Er will damit nur freie Hand für eine weitere Aufstockung seiner Beteiligung gewinnen, ohne ein höheres Pflichtangebot abgeben zu müssen. Loh hält bisher 29,97 Prozent an KlöCo.