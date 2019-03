Stahlhändler : Klöckner & Co sieht sich bei Digitalisierung vorn

DüsseldorfDer Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) sieht sich durch die vorangetriebene Digitalisierung des Geschäfts auf Wachstumskurs. In der Branche werde es eine größere Konsolidierung geben, sagte Konzernchef Gisbert Rühl am Dienstag in Düsseldorf. „Wer den Sprung in die Digitalisierung nicht schafft, wird aus dem Geschäft rausgehen.“