Stahlhandel: Klöckner & Co zahlt höhere Dividende

DüsseldorfDer Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) will nach dem besten operativen Ergebnis seit sieben Jahren den Aktionären eine höhere Dividende zahlen. Im vergangenen Jahr sei der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dank gestiegener Preise und Kostensenkungen um 12,3 Prozent auf 220 Millionen Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.