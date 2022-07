Stahlhersteller setzen auf Recycling: Ist Schrott das neue Gold?

Nach dem Lieferkettenchaos und dem Krieg in der Ukraine, versuchen die Schrotthändler so viel zu horten, wie sie kriegen können. Im Mai lag der Preis für eine durchschnittliche Tonne Neuschrott der Sorte 2/8, zu der etwa Produktabfälle zählen, bei 503,70 Euro. Das ist mehr als doppelt so hoch wie vor zwei Jahren. Zwar haben sich mittlerweile die Bedenken um eine weltweite Knappheit verstreut, die Preise sind etwas gesunken, doch die Recyclingstoffe bleiben begehrt. „Der Boom ist vorbei“, lässt sich ein Schrotthändler in einem Fachblatt zitieren. Die Transformation in der Stahlindustrie habe aber gerade erst begonnen.