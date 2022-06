Stahlhersteller: Stahlkonzern Salzgitter auf Wachstumskurs

Der Stahlkonzern Salzgitter sieht sich bei seinen Jahreszielen auf einem guten Weg. „Alles in allem schauen wir auf einen sehr positiven, auf einen sehr ermutigenden Blick in das Jahr 2022“, sagte Vorstandschef Gunnar Groebler am Donnerstag auf der virtuellen Hauptversammlung. Die ersten drei Monate seien insbesondere dank der Geschäfte Stahlerzeugung und Handel außergewöhnlich stark gewesen.