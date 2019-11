Stahlindustrie ArcelorMittal will Ilva-Übernahme rückgängig machen – 10.000 Jobs in Gefahr

Der Konzern sei in dem Fall berechtigt, von einer Ausstiegsklausel im Vertrag Gebrauch zu machen. Dem Stahlwerk in Tarent (Taranto) in Apulien droht damit die Schließung, 10.000 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte kam am Abend laut Nachrichtenagentur Ansa mit mehreren Ministern zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.